PlayStation 4: l’ultimo aggiornamento svela nuovi avatar

Nonostante l’imminente arrivo di PlayStation 5, Sony non ha certo rinunciato a rinnovare e aggiornare anche la sua console current-gen (come, del resto, aveva annunciato il CEO Jim Ryan): PlayStation 4 ha infatti ottenuto il suo aggiornamento di sistema 8.00, che porta con sé, come al solito, alcuni cambiamenti (e qualche piccola difficoltà).

Le principali novità (qui per vederle nel dettaglio) riguarderanno le funzioni party e quelle di messaggistica, ma sicuramenta la più vistosa è stata l’introduzione di nuovi avatar ispirati ad alcuni dei più grandi successi esclusivi della console di casa Sony. Per cui, se avete intenzione di cambiare l’avatar del vostro account, questo potrebbe essere il momento migliore. Sony ha comunicato di aver aggiunto, infatti, immagini tratte da Bloodborne, God of War, The Last of Us, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, per nominarne solo alcuni.

Nell’update sono compresi anche un grosso numero di piccoli cambiamenti, qualcosa che nei piani di Sony non avrebbe dovuto cambiare in nessun modo l’esperienza dei giocatori con PlayStation 4 (anche se poi, in realtà, ha creato tutta una serie di problemi).

E voi quale nuovo avatar sceglierete? Vi piace la lista di immagini proposta da Sony, o ne avreste volute di altre?