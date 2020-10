Dragonball Z: nuovi accordi per il merchandise

Negli anni sono stati innumerevoli gli anime che hanno tentato di imporsi come “eredi” di Dragonball Z, il capolavoro di Akira Toriyama che si è imposto, fin dal lontano 1989, come uno degli anime e manga shonen di maggior successo di sempre. Gli amatissimi personaggi (Goku è sicuramente il più apprezzato) sono da sempre ricercatissimi dai fan, più che disposti ad acquistare ogni singolo pezzo di merchandise ispirato alla serie che venga messo sul mercato.

Recentissima è la notizia del rinnovo del rapporto tra Toei Animation e Funimation, il colosso americano concentrato sugli anime giapponesi, per le licenze relative al merchandise della più nota (e dunque remunerativa) delle serie animate nipponiche. Nella lunga lista di aziende che hanno ottenuto la licenza (o che si sono viste rinnovare il rapporto) per realizzare prodotti con il marchio e i personaggi di Dragonball Z figura praticamente di tutto, dai giganti dei videogiochi fino a una società produttrice di casalinghi, Just Funky, che ha deciso di realizzare una linea di prodotti per la casa ispirati proprio a Dragonball.

Preparatevi dunque all’arrivo di bicchieri, bottiglie d’acqua, tazze, teiere, pentole, contenitori per alimenti e persino bottiglie del sake adornati dai nostri Sayan preferiti! Per ulteriori informazioni su tutte le aziende che hanno avuto la licenza per l’utilizzo dell’immagine e del nome di Dragonball Z nel loro merchandise, potete controllare qui.

E voi la comprerete una tazza di Dragonball?