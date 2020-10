Nioh 2 : rivelata una nuova arma nell’ultimo trailer

Il secondo importante DLC di Team Ninja per Nioh 2 è uscito oggi con Darkness in the Capital. L’aggiornamento vede il giocatore avventurarsi indietro nel tempo fino al periodo Heian nella capitale di Kyoto, lavorando con un potente uccisore di demoni e il mago Onmyo per combattere lo Yokai. Insieme a una nuova trama, il DLC introduce un nuovo tipo di arma ad artiglio. Ciò significa risse ravvicinate e personali, insieme alla capacità di affrontare i nemici in orbita.

Ci saranno anche nuovi nemici Yokai da combattere, incluso un nemico raccapricciante che impala il giocatore e colpisce una bambola per continuare a danneggiarlo. I giocatori troveranno un nuovo livello di difficoltà e un nuovo equipaggiamento. Saranno incluse anche nuove abilità, Ninjutsu, Onmyo Magic, Soul Core e set di armature.Nioh 2 Darkness in the Capital uscirà il 15 ottobre per PS4. Il DLC Darkness in the Capital di Nioh 2 può essere acquistato separatamente dal Season Pass.