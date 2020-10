Gaming in Turkey avvia una league su CSGO con FACEIT

L’agenzia Esports Gaming in Turkey ha appena annunciato una collaborazione con la celebre piattaforma di tornei online, FACEIT. Nello specifico, entrambe le associazioni si impegneranno nell’organizzazione di una nuova league sullo sparatutto tattico Counter-Strike: Global Offensive di Valve.

Un’ottima notizia da parte di Gaming in Turkey, la quale ci rivela ancora una volta di come la scena competitiva nell’omonimo Paese è in continua espansione ed evoluzione. Il primo torneo che avrà luogo da questo accordo è il Collegiate Esports League Turkey, che arriverà nel corso di questo autunno.

Inoltre, sono già stati rivelati alcuni piani secondo cui la società turca ha in mente di espandersi anche in VALORANT e League of Legends.