Soul: il film animato ha un nuovo fantastico trailer

Qualche giorno fa è stata diffusa la notizia che Soul, l’ultima meraviglia generata dai creativi della Pixar Animation Studios, avrebbe rinunciato alla tradizionale uscita al cinema per essere invece presentato in anteprima su Disney +, la piattaforma di streaming diretta al consumatore dell’azienda. Anche se questo è sicuramente un peccato perché non vedevamo l’ora di sentire la scintillante colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross uscire da un impianto stereo gigane, è comunque bello sapere che il film è non solo in arrivo, ma saremo in grado di vederlo il giorno di Natale insieme a tutta la famiglia. E se per qualche motivo non foste già entusiasti, c’è un nuovo trailer per farvi entrare a gamba tesa nel mondo del jazz.

Questo nuovo trailer offre uno sguardo migliore alla trama del film di Pete Docter, poiché l’insegnante di musica delle scuole medie Joe (Jamie Foxx) sogna di diventare un musicista jazz. Naturalmente, quei sogni vengono interrotti quando cade da un tombino e finisce in The Great Before, dove incontra 22 (Tina Fey) un’anima che non ha alcun interesse per il mondo umano. Insieme vanno in missione per riavere il corpo di Joe e realizzare ciascuno dei loro sogni.

Insieme al trailer, Disney e Pixar hanno rivelato l’intero cast vocale del film, che ora sappiamo include Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, Richard Ayoade e June Squibb. Questo cast è assolutamente incredibile e non fa che aumentare la nostra eccitazione sull’arrivo del film.

Pieno del tipo di creazione di mondi fantasiosa che ci si aspetta da Pixar, Docter e la sua incredibile squadra, Soul è uno di quei capolavori che vale la pena aspettare, in attesa di poterlo vedere il giorno di Natale su Disney +. Se nel frattempo avete bisogno di qualcosa da fare nell’attesa del grande debutto di Soul su Disney +, potete dare un’occhiata a tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.