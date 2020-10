Hatsune Miku Project DIVA: nuovo DLC disponibile

Sega ha lanciato in tutto il mondo Mega Mix 2nd Encore Pack il nuovo DLC di Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone e di Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone DX tramite il PlayStation Store per $ 9,99 / £ 7,99 / € 9,99 / 1.100 yen. L’aggiornamento era stato precedentemente annunciato per il lancio in Giappone, ma a sorpresa è arrivato il lancio in tutto il mondo. Il primo Encore Pack è stato lanciato in occidente solo due settimane dopo il Giappone . Ecco una panoramica del “Mega Mix 2nd Encore Pack che include quattro nuove canzoni:

Bless Your Breath

BRING IT ON

Dramaturgy

Greenlights Serenade

L’acquisto di Future Sound o Colorful Tone non è necessario per utilizzare questo contenuto. Tuttavia, tieni presente che i grafici EX bonus sono disponibili solo per alcuni brani disponibili in Future Sound e Colorful Tone .Il titolo è ora disponibile per PlayStation 4 in tutto il mondo. Trovate la Pagina Ufficiale del gioco qui.