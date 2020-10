Sayaplayer lascia Overwatch e approda su VALORANT

L’ex DPS dei Florida Mayhem, Jung-woo “Sayaplayer“, ha deciso di cambiare titolo su cui competere. Infatti, il ragazzo è stato da poco rilasciato dal suo team della Overwatch League, per approdare su VALORANT dove ha già firmato per la celebre organizzazione Esports T1.

Come se non bastasse, adesso Sayaplayer verrà riconosciuto con il nickname di Spyder. A prova di ciò, la sua nuova squadra dello sparatutto tattico lo ha annunciato con il suo nuovo ID direttamente dall’account Twitter ufficiale.

Insomma, un vero e proprio cambio radicale per una delle stelle dell’Esports, che già ha dimostrato in passato le qualità che è in grado di offrire durante le competizioni.