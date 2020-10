Cloud9 sarebbe in trattativa con es3tag

A quanto pare, la celebre organizzazione Esports dei Cloud9 avrebbe messo i propri occhi sul giocatore professionista dei rivali Astralis. Parliamo di Patrick “⁠es3tag⁠” Hansen, il quale, secondo indiscrezioni, sarebbe in trattativa con il team londinese.

La news è arrivata da una pubblicazione del magazine danese TV2.dk. Apparentemente, es3tag potrebbe cambiare casacca ed entrare all’interno del roster di Counter-Strike: Global Offensive dei Cloud9, il quale ha ancora bisogno di una rifinitura. Sarebbe un’occasione perfetta, visto che tra poco inizierà il DreamHack Open Fall 2020 ed il ragazzo ha già provato in passato le sue abilità in un ambiente competitivo, a cui ovviamente la squadra non mancherà all’appello.