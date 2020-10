NBA 2K21: Miglioramenti DualSense per la versione PS5

Con una nuova generazione di console arrivano nuovi titoli sportivi annuali al seguito. Succede ogni qualvolta c’è il passaggio da una generazione di console ad un’altra La versione current-gen di NBA 2K21 è già uscita, di cui puoi leggere di più qui, e la prossima generazione next-gen sarà presto disponibile.Secondo il blog ufficiale di PlayStation, il gioco utilizzerà sia il feedback tattile che i trigger adattivi sul nuovo DualSense. I trigger verranno usati in modo molto creativo e aumenteranno la resistenza sullo Sprint mentre l’energia del tuo giocatore inizia a prosciugarsi. I giocatori in più forte sentiranno anche una resistenza più lenta quando marcheranno gli avversari più deboli.

Il feedback tattile permette di sentire qualsiasi collisione come possono essere quelle da boxout o body up ride e provocheranno una vibrazione. La vibrazione sarà più o meno intensa a seconda del livello della collisione. La versione di nuova generazione di NBA 2K21 verrà lanciata su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S nelle rispettive date di lancio. Visita il sito ufficiale per maggiori dettagli.