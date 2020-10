CORSAIR presenta le cuffie H60 HAPTIC

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming a prestazioni elevate e dei componenti informatici più avanzati, ha annunciato oggi il lancio di CORSAIR HS60 HAPTIC, l’ultima aggiunta alla sua pluripremiata linea di cuffie per PC della serie HS. La cuffia HS60 HAPTIC consente di sfruttare un suono più profondo e potente rispetto a qualsiasi altoparlante del computer, grazie ai bassi con tecnologia aptica sviluppata da Taction Technology. Grazie a questa tecnologia, unita alla qualità audio e dei materiali, oltre alla comodità che hanno reso famosa la serie HS negli anni, la cuffia HS60 HAPTIC è l’aggiunta perfetta ad ogni setup gaming di chi vuole ascoltare (e percepire) ogni suono durante l’azione.

Alla base dell’esperienza audio assolutamente unica della cuffia HS60 HAPTIC c’è l’innovativa gestione dei bassi tramite la tecnologia Taction Technology, attraverso la quale viene migliorata la gestione delle basse frequenze utilizzando il feedback tattile, consentendo quindi agli utenti di cogliere suoni che altre cuffie non permettono di ascoltare. Poter percepire il rombo profondo e basso delle esplosioni o il ronzio sommesso di macchinari vicini diventa un’esperienza più ricca e coinvolgente utilizzando la cuffia CORSAIR HS60 HAPTIC. Grazie ai due driver audio personalizzati in neodimio da 50 mm che offrono una superba qualità sonora ed al microfono unidirezionale rimovibile con cancellazione del rumore per un’eccezionale qualità vocale, la cuffia HS60 HAPTIC ti farà sentire al centro dell’azione come mai prima d’ora.

I padiglioni regolabili della cuffia HS60 HAPTIC sono dotati di morbido memory foam per offrirti la massima comodità anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La struttura resistente in alluminio rinforzato ne garantisce l’utilizzo negli anni, e tale robustezza è accompagnata dal caratteristico motivo camouflage. I comodi controlli posti sul padiglione consentono di regolare istantaneamente sia l’audio di gioco che l’effetto di feedback tattile, senza dover interrompere le partite. Inoltre, collegando la cuffia al PC mediante il cavo USB, è possibile configurare e personalizzare con il software CORSAIR iCUE svariate impostazioni, tra cui l’equalizzatore audio.