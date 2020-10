Ava DuVernay dirigerà l’adattamento Netflix del romanzo Caste

La regista Ava DuVernay tornerà con Netflix per dirigere il suo terzo progetto per la piattaforma di streming, un adattamento del libro di saggistica diventato bestseller del New York Times Caste: The Origins of Our Discontents di Isabel Wilkerson. In precedenza, Ava DuVernay ha diretto il documentario 13th e la serie televisiva in quattro parti When They See Us per Netflix. Entrambi i progetti sono andati avanti guadagnando consensi e premi per la stagione, con ogni rispettivo titolo che ha ottenuto premi agli Emmy Awards, BAFTA e altro.

Ora la regista rivolgerà la sua attenzione a Caste, stando a quanto riportato da Variety. Ava DuVernay è pronto a scrivere e produrre Caste, oltre a dirigere. Sebbene non risulti chiaro nell’articolo di Variety, sembra che l’adattamento di DuVernay avrà una caratteristica narrativa, piuttosto che essere un documentario come 13th. Il libro di Wilkerson scompone “un fenomeno invisibile in America” che esplora, attraverso la ricerca e una narrativa multi-arco, come “l’America oggi e nel corso della sua storia sia stata plasmata da un sistema di caste nascosto, una rigida gerarchia di classifiche umane”.

Oltre a DuVernay, la rosa dei produttori di Caste include Sarah Bremner e Paul Garnes di Array Filmworks. La regista collaborerà anche con il dirigente di Netflix Tendo Nagenda dopo aver precedentemente lavorato insieme per il film Disney Nelle Pieghe del Tempo. Caste segna il quinto lungometraggio di DuVernay come regista e il suo secondo film attualmente in lavorazione, è infatti anche alla regia di The New Gods per Warner Bros. Vi terremo sicuramente aggiornati sullo sviluppo del lavoro di DuVernay su Caste. Puoi controllare l’annuncio ufficiale di Netflix qui sotto. Se nel frattempo volete dilettarvi con qualche film o serie tv, potete trovare in questo articolo tutte le uscite di ottobre della piattaforma di streaming.