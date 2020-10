OnePlus Watch: Arriva un nuovo trailer del dispositivo

Dopo l’uscita del Oneplus 8T (quasi a sorpresa, visto che si pensava che il dispositivo sarebbe stato posticipato al prossimo anno) , è ora arrivato il momento per l’azienda di rivelare i piani per il nuovo Oneplus Watch e, stando all’ultimo Tweet pubblicato da Oneplus stessa, è solo questione di tempo prima che il Oneplus Watch raggiunga finalmente il mercato.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ

— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020