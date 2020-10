Svelata l’interfaccia utente di PlayStation 5

Dopo aver visto PlayStation 5 insieme ai suoi giochi, diversi utenti stavano aspettando con ansia di dare uno sguardo all’interfaccia utente che presenterà la console next-gen targata Sony Interactive Entertainment, la quale sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 19 novembre, anche se potrebbero esserci alcuni problemi ad avere la console al lancio, dato il numero dei preorder elevato.

Ebbene, sul PlayStation Blog, è stato pubblicato il video ufficiale al cui interno vengono mostrati ben 11 minuti dell’interfaccia utente che presenterà PlayStation 5. Ecco le dichiarazioni di Hideaki Nishino:

La nuova esperienza utente è completamente incentrata sul giocatore, per offrirvi un’esperienza davvero di nuova generazione con un’immersione più profonda che vi connette rapidamente ai grandi giochi e a una comunità di gioco appassionata. Crediamo che il vostro tempo di gioco sia prezioso e che dovrebbe essere significativo, e tutte le nuove funzionalità che stiamo offrendo si ispirano a questo concetto e a questa visione. La nuova esperienza utente introduce diverse nuove funzionalità progettate per rendere le vostre esperienze di gioco più divertenti, coinvolgenti, personalizzate e sociali.

Uno dei punti salienti è il nuovo Control Center, che fornisce l’accesso immediato a quasi tutto ciò che serve dal sistema con una sola pressione del pulsante PlayStation sul controller wireless DualSense, il tutto senza lasciare il gioco. Abbiamo anche aggiunto una nuova funzionalità chiamata Attività, progettata per avvicinarti agli elementi chiave del gioco. Le attività vengono visualizzate tramite schede a schermo nel Control Center, che ti permette di scoprire nuove opportunità di gioco, tornare indietro alle cose che ti sei perso, saltare direttamente nei livelli o nelle sfide che vuoi giocare e molto altro ancora. Alcune schede delle attività possono essere messe in modalità picture-in-picture, in modo da poterle visualizzare senza dover uscire dal gioco.

La navigazione nell’interfaccia, il passaggio da un gioco all’altro e il salto alle partite online avviene rapidamente, poiché abbiamo ricostruito l’intero stack di software dalla console alla rete per offrirvi un’esperienza davvero di nuova generazione. Crediamo che meno tempo si passa in attesa di interagire con il sistema, più tempo si dovrà passare a giocare. Volevamo darvi una prima occhiata a una parte del viaggio dell’esperienza utente PS5 nel nostro video walkthrough, quindi ci auguriamo che il tour sia di vostro gradimento. Inoltre, tenete a mente che questo è in un ambiente di pre-produzione, quindi potrebbero esserci alcuni piccoli cambiamenti, ma vi darà un assaggio di ciò che non vedete l’ora di vedere quando la PS5 verrà lanciata a novembre.