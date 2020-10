Take Over: pubblicato il remix della canzone dei Worlds 2020

Ovviamente, il più grande evento musicale di Riot deve ancora arrivare.

I fan delle K/DA di League of Legends continuano ad attendere con impazienza il video musicale di ritorno del suo gruppo pop più in voga. L’ultimo singolo “THE BADDEST” è stato rilasciato sotto forma di un lyric video, ma l’MV in arrivo spera di mandare in frantumi i 380 milioni di “POP / STAR” che è riuscito ad accumulare.