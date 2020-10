Mortal Kombat 11 Ultimate: Rain in azione nel nuovo trailer

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 Ultimate che annuncia il ritorno di Rain, il semidio Edeniano. Figlio del dio Argus, Protettore divino di Edenia, Rain detiene un potere magico che gli consente di sfruttare l’acqua e i fulmini, aprire fratture dimensionali su un regno acquatico precedentemente sconosciuto e liquefarsi per evitare attacchi; inoltre, possiede una katara mortale per squarciare e trafiggere gli avversari mentre si batte per il suo posto nel pantheon di Edenia.

Rain si unisce il 17 novembre ai combattenti giocabili in Mortal Kombat 11 Ultimate e Kombat Pack 2 e potrà essere prenotato a partire da oggi e darà accesso immediato a Mortal Kombat 11, al Kombat Pack 1 e all’espansione Mortal Kombat 11 Aftermath al momento dell’acquisto. Le prenotazioni per Nintendo Switch avranno inizio il 22 ottobre.

Il titolo sarà rilasciato a partire del 17 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia. Inoltre, chi già possiede Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 11 Ultimate e chi vorrà acquistarlo su PS4 e Xbox One avrà accesso ad aggiornamenti gratuiti alle versioni del gioco per PS5 o Xbox Series Xe S senza costi aggiuntivi per ottenere risoluzione dinamica 4K, grafica migliorata, tempi di caricamento più brevi e molto altro ancora, il tutto al lancio del gioco.