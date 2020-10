Huawei Mate 40: Sbarcano le prima immagini e colpisce la sua fotocamera

Proprio un paio di giorni fa, vi stavamo parlando di come Huawei non avesse la minima intenzione di fermarsi, nonostante la difficile situazione negli stati uniti, arrivando anche ad annunciare la nuova serie Honor v40 che, adesso, sembra proprio non essere l’unica novità. Huawei, infatti, ha leakato proprio ieri su Weibo delle immagini riguardanti il nuovo Huawei Mate 40.

Del dispositivo non si sa ancora nulla e le uniche informazioni certe sono quelle che si vedono in questa immagine Teaser. Tuttavia, una cosa è sicura: Il dispositivo sembra vera una “cornice” per la fotocamera molto particolare, di preciso a forma ottagonale.

Oltre a questo, si può notare la data di annuncio del dispositivo, che si rivela essere il 22 ottobre di quest’anno.

Possiamo dire che manca relativamente poco all’annuncio del Huawei Mate 40 e siamo enormemente curiosi di sapere cosa Huawei abbia da offrire.