Godfall: diamo uno sguardo all’edizione retail

Nel corso della giornata, Randy Pitchford, CEO della Gearbox Software, ha da poco mostrato su Twitter alcune cose decisamente interessanti riguardanti Godfall, titolo in arrivo dal 12 novembre su PC e dal 19 dello stesso mese per PlayStation 5, data in cui tra l’altro sarà disponibile sui mercati europei PlayStation 5.

Ebbene, Pitchford ha pubblicato su Twitter diverse immagini con in suo possesso una copia retail del gioco. Quest’ultimo ci permette d’ammirare la confezione del gioco, soprattutto a ciò che include al suo interno. Tra l’altro, anche i giochi in arrivo nei prossimi mesi su PlayStation 5 saranno molto simili a questa edizione fisica dedicata a Godfall, dove Counterplay Games e Gearbox Publishing stanno concentrando gli ultimi sforzi per distribuire le copie ai retailer e alla stampa.

Attention fellow game lovers, peers and enthusiasts: Behold the first Playstation 5 game! Hot off the presses, this is the first to manufacture next gen retail game in the world. Congratulations to Counterplay Games and the team here at Gearbox Publishing! pic.twitter.com/ki9YbynRIe

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 14, 2020