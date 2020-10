Joaquin Phoenix è Napoleone nel biopic di Ridley Scott

A vent’anni di distanza dall’uscita del film pluripremiato “Il Gladiatore”, il vincitore dell’Oscar Joaquin Phoenix collaborerà di nuovo con il regista nominato all’Oscar Ridley Scott nel prossimo biopic Kitbag, un film che si basa sulla vita del condottiero e imperatore francese del XIX secolo Napoleone Bonaparte. Secondo quanto riferito da Deadline, il titolo del film deriva dal detto: “There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag” ovvero “C’è l’uniforme da generale nascosta nella valigia di ogni soldato”.

Diretto da Ridley Scott, Kitbag è descritto come uno sguardo originale e personale alle origini di Napoleone e alla sua rapida e spietata scalata verso l’impero, visto attraverso il prisma della sua relazione avvincente e spesso instabile con sua moglie e vero amore, Josephine. Il film mostrerà le famose battaglie di Napoleone, la sua implacabile ambizione e la sua stupefacente mente strategica come straordinario leader militare e visionario della guerra.

David Scarpa (All the Money in the World) sta scrivendo la sceneggiatura per il progetto 20th Century Studios, prodotto da Scott e Kevin Walsh per Scott Free. Scott ha completato la produzione del dramma The Last Duel, con Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer. Inizierà la produzione il prossimo marzo in Italia di Gucci, con Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto. Conoscendo il talento e la dedizione di Joaquin Phoenix, che gli hanno fatto vincere il premio Oscar per Joker, siamo curiosi di scoprire come interpreterà il grande Napoleone.