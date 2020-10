Inter Alder Lake-S: apparse le prime foto online

Nelle ultime ore, abbiamo avuto modo di scoprire più dettagli sulle attesissime Intel Alder Lake-S, il set di CPU che succederà il modello Rocket Lake che è ormai arrivato alla sua undicesima generazione. Nello specifico, sono apparse le prime immagini che raffigurano la nuova gamma di processori.

Come già era stato speculato in passato, la forma delle Inter Alder Lake-S è rettangolare, altrimenti non potrebbero essere compatibili con il socket LGA 1700, anch’esso a breve nei mercati mondiali. Videocardz ha svelato le immagini di alcuni campioni, ma non è stata menzionata la fonte da cui provengono le foto.

Inoltre, su Twitter girano da tempo i benchmark delle nuove creazioni dell’azienda leader nel settore della tecnologia.