UGC lancia Scholastic Arm, in partnership anche con Acer

La società di eventi Esport, Ultimate Gaming Championship ha lanciato un nuovo braccio dedicato alle competizioni scolastiche di Esport con il nome UGC EDU. Il nuovo braccio produrrà tornei live e online su vari titoli di Esport sia per studenti delle scuole superiori che per studenti universitari.

Per la sua nuova iniziativa, UGC ha collaborato con LG Electronics , Intel , Acer e SHI Int’l Corp per lanciare un VALORANT online e Rocket League intitolata Battle Academy. L’evento inizierà il 9 novembre e assegnerà un totale di $ 25K USD in borse di studio, con il primo classificato che vince anche un assortimento di prodotti partner. Altri partner di Battle Academy includono il fornitore di apparecchiature audiovisive Horizon AVL e la piattaforma di corsi di ESport digitali Learn2Esport.

Inoltre, UGC ha nominato LG UltraGear come monitor ufficiale di Battle Academy.