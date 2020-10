Over The Moon: pubblicata un’anteprima della colonna sonora

Oggi tramite Collider è stata condivisa una traccia esclusiva dalla colonna sonora originale per il film d’animazione di Netflix Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria. Diretto dal premio Oscar Glen Keane (Dear Basketball) e scritto dalla compianta Audrey Wells (The Hate U Give), il film racconta la storia di una ragazza determinata che costruisce un razzo per andare sulla luna, e dimostrare l’esistenza di un leggendario Dea della luna. Una volta arrivata, però, scopre una terra stravagante e viene lanciata in una ricerca inaspettata.

Il compositore premio Oscar di Gravity and Attack the Block Steven Price ha scritto la colonna sonora originale del film, e potete ascoltare la bellissima traccia “Remember When We Said Goodbye” dal link su twitter. Steven Price ha rilasciato questa dichiarazione durante un’intervista:

“Verso la fine del lavoro su Over The Moon, sono tornato ad alcuni dei primi sketch musicali che ho scritto per il film. In una raccolta di registrazioni approssimative dei primi pensieri ho trovato il frammento originale che è diventato il tema principale della mia colonna sonora per il film – il tema ascoltato al culmine di questa traccia. La demo embrionale, con me che suonavo la chitarra e, per qualche ragione, fischiettavo, era stata scritta dopo aver visto alcune delle prime illustrazioni dei personaggi per il film. La musica si è evoluta molto nei mesi successivi, trasformandosi costantemente in risposta a nuovi livelli di dettagli stimolanti nelle immagini, ma i semi dell’intera idea erano lì in quella risposta a un bellissimo disegno iniziale. La sequenza del film in cui viene riprodotta questa versione completa del tema è tra le mie preferite di tutto ciò su cui ho avuto la fortuna di lavorare .”



La colonna sonora originale di Over the Moon uscirà il 23 ottobre su Milan Records, lo stesso giorno in cui il film uscirà su Netflix.