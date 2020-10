OPPO lancia una linea di smartphone ed orologi a tema LoL

Il produttore cinese di smartphone OPPO lancerà OPPO Find X2 LOL S10 Edition e League of Legends OPPO Watch RX in edizione limitata per celebrare il decimo anniversario di League of Legends e il Worlds 2020 di Riot Games .

Un video promozionale dello smartphone OPPO ufficiale di League of Legends è stato rilasciato in collaborazione con i giocatori professionisti di LPL.

Il video musicale vede protagonisti il ​​campione del mondo 2019, il mid laner di FunPlus Phoenix Kim “Doinb” Tae-sang, il campione del mondo 2018, Kang “TheShy” Seung-lok di Invictus Gaming, ex iG e ora il bot laner di Top Esports Yu “JackeyLove” Wen-Bo, e il quarto di finale dei Mondiali 2020 in corso, Lê “SofM” Quang Duy di Suning .

Contiene anche una canzone originale chiamata “Be the Legend” in cui questi quattro atleti di ESport di LoL sono visti incarnare le loro abilità di campioni distintivi – Akali, Yasuo, Lee Sin ed Ezreal – per sconfiggere un barone a tema mondi.

L’OPPO Find X2 LOL S10 Edition è disponibile in un colore verde scuro con il logo LoL Worlds al centro del retro del dispositivo. Al centro c’è un effetto fumoso bluastro, mentre le linee dorate incorniciano i bordi superiore e inferiore.

Il telefono e gli accessori che lo accompagnano arrivano persino in una speciale scatola a tema League of Legends Worlds 2020 etichettata “Take Over” e incorpora il design “X” per commemorare il decimo anniversario di LoL .

OPPO Find X2 LOL S10 Edition avrà 8 + 256 GB di RAM, schermo AMOLED da 120 Hz da 6,7 ​​pollici, risoluzione 2K, un chip Qualcomm Snapdragon 865, tre fotocamere posteriori, una batteria da 4200 mAh e supporterà la ricarica rapida da 65 W.

Basato sul post ufficiale di OPPO su Weibo , l’edizione limitata di League of Legends OPPO Watch RX presenterà Akali e Yasuo e avrà funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca, promemoria intelligente e monitoraggio del sonno.

Il suo involucro è realizzato in lega di alluminio, pesa 45,5 g, ha una dimensione dello schermo 1,91 pollici, una risoluzione dello schermo di 402 × 476 pixel, una capacità di memoria di 1 GB di RAM, una capacità della batteria di 416 mAh ed è compatibile con le piattaforme Android.

L’edizione OPPO Find X2 LOL S10 sarà ufficialmente rilasciata il 19 ottobre dopo la conclusione dei quarti di finale dei Mondiali 2020, mentre l’edizione limitata OPPO Watch RX di League of Legends verrà rilasciata il 1 ° novembre, un giorno dopo la finale dei Worlds 2020.