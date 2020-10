Digimon Survive ufficialmente rimandato al 2021

Come già vi avevamo preannunciato in questo nostro articolo, la possibilità che il titolo che fa piena concorrenza alla serie Pokémon, ma nel mondo digitale di Digimon, Digimon Survive, venisse posticipato, era piuttosto viva. Proprio in queste ore, è arrivata l’ufficialità.

Bandai Namco e lo studio di sviluppo dietro il titolo hanno infatti dichiarato che Digimon Survive è stato posticipato al prossimo anno. Ricordiamo che l’opera sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Qui sotto vi lasciamo il comunicato ufficiale.