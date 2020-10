DOOM Eternal: teaser della colonna sonora del DLC

Come già si sapeva da un po’, il talentuoso Mick Gordon, creatore della colonna sonora di DOOM e DOOM Eternal, non ha fatto parte di coloro che hanno messo su le tracce che saranno ascoltabili, ovviamente mentre si sbudellano demoni a destra e a manca, durante il DLC The Ancient Gods Part One.

Recentemente, tramite Twitter, i fan hanno potuto ascoltare finalmente una breve traccia proveniente da Andrew Hulshult e David Levy, i quali saranno gli autori della colonna sonora ufficiale del DLC, appunto. Il video, dalla durata di 20 secondi, lascia le immagini inedite di gameplay in secondo piano mentre i riff di Hulshut si fanno sentire davvero tanto.

Non finisce qui però. Poco dopo, David Levy posta un proprio video, sempre su Twitter, mostrando scene di gameplay alternate a riprese in studio della batteria e della tastiera. Il tutto ovviamente accompagnato con una traccia a dir poco azzeccata, per il momento, per quelli che sono stati i canoni di DOOM negli ultimi 4 anni. Sicuramente molti fan saranno ancora piuttosto contrari all’uscita di scena di Mick Gordon ma, attualmente, i due artisti sopra citati sembrano sapere il fatto loro, a dir poco.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal The Ancient Gods Part One sarà disponibile tra pochissimi giorni, esattamente il 20 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One (disponibile anche tramite Xbox Game Pass) e PC.