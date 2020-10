Cyberpunk 2077: ecco quanto visto al quarto appuntamento del Night City Wire

Cyberpunk 2077 è sicuramente il titolo che più ha generato hype quest’anno, paragonabile a pochi altri. Finalmente, la data d’uscita è vicina e CD Projekt RED ha già annunciato l’entrata in fase Gold della sua ultima fatica. Ora, torna con un nuovo appuntamento del Night City Wire, programma interamente dedicato al nuovo materiale inedito che la casa polacca mostra al pubblico tramite l’account ufficiale Twitch.

Questo nuovo episodio si apre, come sempre, con un nuovo trailer. Tutta la bellezza del titolo è portata in auge in questo nuovo video, dedicato ai veicoli presenti nel gioco. Vi saranno veicoli della categoria Economica (il nome spiega già tutto); Esclusiva, per chi ama le macchine di un certo lusso; Pesante per chi ama fare danni mentre guida e deve, soprattutto, subirne; Sport, adattabili a varie superfici; Hypercars che si rifanno alle Supercar odierne.

Sarà possibile gareggiare con le varie tipologie di macchine che abbiamo appena descritto sopra. Lo sviluppatore, inoltre, avverte che converrà portare qualche arma con sé durante la gara, alla fine si sta ancora parlando di Night City, no? Johnny Silverhand avrà una macchina tutta sua, d’epoca per di più. Una Porsche 911 del 1997. L’episodio continua spiegando lo sviluppo e la creazione dietro i suoni delle auto presenti per la città di Night City.

Keanu Reeves entra della seconda parte dell’episodio quattro del Night City Wire, presentando la motocicletta della Arch, società con cui CD Projekt RED collabora, la quale appare a dir poco fantastica nel mondo di gioco, assieme ad altri veicoli su due ruote. Si passa poi a tutt’altro discorso. Per gli amanti della personalizzazione, il prossimo punto è sicuramente fondamentale. Si parla infatti di stile. Ci saranno quattro stili in generale che costituiranno i personaggi di Night City. Si passa dal Neokitsch al Neomilitarismo, e dal Kitsch “classico”, se così si può definire, all’ Entropismo. Ultima chicca è la data d’uscita della versione Google Stadia ufficialmente annunciata per il 19 novembre, assieme alle restanti console current-gen.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile il 19 novembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Confermata l’uscita su console next-gen in futuro. Che ne pensate dell’ultima fatica della CD Projekt RED? Fatecelo sapere! Intanto, qui sotto troverete l’intero episodio e, ancora più giù, ulterori screen ufficiali.