Enlisted: in arrivo su Xbox Series X il 10 novembre

Se sentivate la mancanza di uno sparatutto in prima persona ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Enlisted è pronto a rispondere alle vostre richieste, e a farlo molto presto. Come hanno confermato gli sviluppatori Gaijin Entertainment e Darkflow Software, infatti, l’FPS online arriverà in versione Game Preview su Xbox Series X (e probabilmente anche su Xbox Series S) il prossimo 10 novembre. Il titolo sarà inoltre un’esclusiva temporale per la console di casa Microsoft.

Anche se il gioco, nella sua versione definitiva, sarà un free-to-play online, per avere la Game Preview di Enlisted su Xbox Series X sarà necessario acquistare un Founder’s Pack.

Il titolo di Gaijin Entertainment vi permetterà di prendere il comando di uno squadrone di fanteria, o di un comandante di un carro armato, o ancora di un pilota d’aereo, portandovi sui campi di battaglia (e nei cieli) della Seconda Guerra Mondiale. Ogni squadra può essere migliorata, equipaggiata con nuove armi, e il giocatore sarà libero di switchare da un soldato all’altro, rimanendo sempre nel vivo della battaglia.

Il gioco è diviso in campagne, ognuna incentrata su una diversa battaglia del conflitto che ha sconvolto l’Europa e il mondo tra il 1939 e il 1945. La prima di queste campagne, disponibile da subito nella Game Preview, la Battaglia per Mosca, l’enorme battaglia campale combattuta nella campagne intorno alla capitale sovietica tra Russia e Germania nel 1941/1942. Seguirà poi lo Sbarco in Normandia, la campagna che ruota intorno al D-Day e all’invasione della Francia occupata dai nazisti da parte delle forze degli Alleati.

Enlisted utilizza l’ultima versione del Dagor engine (il motore di War Thunder e Cuisine Royale), e stando a quanto sostiene Gaijin Entertainment, la grafica del gioco sarà straordinario, soprattutto sulle due console next-gen di casa Microsoft. Per il gioco è prevista anche una versione per PC, che dovrebbe uscire in Early Access su Steam entro il 2020, anche se l’annuncio di oggi non chiarisce se arriverà insieme alla Game Preview per le console Xbox.