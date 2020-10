The Dark Pictures Little Hope: arriva un nuovo trailer

A sole due settimane dall’uscita di The Dark Pictures Little Hope, ambizioso nuovo capitolo della serie horror The Dark Pictures Anthology, sviluppata per Bandai Namco da Supermassive Games, il titolo torna a mostrarsi con un nuovo trailer, sottotitolato Segreti & Premonizioni.

Dopo averci mostrato la scorsa settimana, attraverso il video diario, il lavoro di motion capture che sta dietro alla realizzazione di questo titolo, Bandai Namco continua a solleticare l’interesse di tutti i fan del genere con questo nuovo, spaventoso video di presentazione.

The Dark Pictures Little Hope nasce con l’intento di regalare una nuova esperienza horror quasi cinematografica giocabile in single e multiplayer, che seguirà le vicende di quattro studenti del college e il loro professore, intrappolati nella città abbandonata di Little Hope, mentre tentano di fuggire dalle orrorifiche e incessanti apparizioni che popolano la densa e onnipresente nebbia.

Come ogni altro titolo previsto nell’antologia, The Dark Pictures Little Hope proporrà una storia completamente nuova, con un cast di personaggi via via diverso, ma sempre ispirati da fatti, leggende o folklore del mondo reale.

Il gioco offrirà la possibilità di condividere l’avventura online con un amico, grazie alla funzionalità Shared Story, mentre nella modalità Movie Night fino a cinque giocatori possono giocare insieme, offline.

Il gioco è atteso al lancio sul mercato il prossimo 30 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Siete pronti a vivere questa nuova terrificante avventura?