Kamen Rider Memory of Heroez: ecco il nuovo trailer

Tra le uscite di fine ottobre previste in casa Bandai Namco c’è anche quella di Kamen Rider Memory of Heroez, l’ultimo titolo picchiaduro ispirato alla famosa serie tv live-action che tanta fama e successo riscuote in Giappone. In attesa dell’arrivo del gioco, l’azienda nipponica ha diffuso un nuovo trailer del titolo (qui invece trovate il gameplay, che era stato condiviso alla fine di agosto) che sicuramente emozionerà tutti gli appassionati.

In Kamen Rider Memory of Heroez saremo in grado di controllare completamente le trasformazioni e le abilità del nostro Kamen Rider durante le battaglie, e di utilizzare a piena potenza tutti i gadget della main story. Fin dal suo annuncio, il gioco prometteva di essere “un’esperienza molto più evoluta di ogni precedente titolo [della saga di Kamen Rider N.d.R.] per console”, e di basarsi su una storia completamente originale.

Il gioco, annunciato durante l’estate, verrà lanciato sul mercato il prossimo 29 ottobre per PlayStation 4 e Nintendo Switch, in Giappone e nel Sud-est asiatico, dove arriverà con i sottotitoli in inglese. Per ingannare l’attesa intanto, i fan della saga possono gettarsi su questo nuovo trailer, per sapere cosa dovranno aspettarsi da questo nuovissimo titolo sugli amati combattenti.

Prepariamoci ad immergerci in questo nuovo, coloratissimo picchiaduro!