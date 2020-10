Dragonball Super: ci sarà un nuovo arco narrativo!

La serie anime di Dragonball Super si è ormai interrotta da un paio d’anni, subito dopo il Torneo del Potere, mentre invece il manga ha continuato il suo percorso, adentrandosi in un nuovo arco narrativo, quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che ha introdotto uno dei villain più potenti mostrati finora nella saga, il quasi imbattibile Moro.

La saga che vede protagonista questo nuovo, incredibile personaggio sta procedendo spedita, e starebbe per concludersi, e questo ha portato molti fan a chiedersi se non possa essere anche la fine dell’intero manga. Ebbene, in una recente intervista, Victory Uchida, editore del manga sulla rivista V-Jump, ha smentito questa idea, rivelando invece che il team che lavora su Dragonball Super si sarebbe incontrato con Akira Toriyama e Toyotaro per prendere decisioni sul nuovo arco narrativo che seguirà proprio quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che sta finendo.

Nessuna conclusione dunque per un manga che, anche senza la sua controparte animata, sta continuando a riscuotere un grande successo, e a fruttare alla Toei Animation grandi guadagni (anche grazie ai numerosi accordi per la licenza sul merchandise). Tutti i fan potranno dunque dormire sonni più tranquilli, sapendo che, dopo che Goku avrà capito come fare a sconfiggere il terribile stregone Moro, ci saranno ancora altre avventure ad attendere il nostro eroe e gli altri combattenti Z, e che il manga che appassiona generazioni di lettori da oltre trent’anni continuerà ancora almeno per un’altra storia.