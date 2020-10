Death Note: l’omaggio di Israel Adasanya è virale

Ci sono degli anime che sono stati in grado di incidersi in modo indelebile nella storia di questo medium, e uno tra questi è, senza alcun dubbio Death Note. L’iconica e delirante storia di Light Yagami e del suo tentativo di creare un mondo utopico, senza criminalità da dominare come un folle sovrano illuminato grazie all’utilizzo del famoso quaderno mortale di uno shinigami, pur essendo ormai terminata da anni, continua ad attrarre e ad ammaliare i fan.

E tra questi fan c’è anche Israel Adesanya, campione di mixed martial arts e uomo copertina del recente EA Sports UFC 4 (qui la nostra recensione), che recentemente è diventato virale sui social grazie a un breve reel del suo omaggio al manga e anime creato da Tsugumi Oba. Nel video (che potete vedere qui sotto) si vede Adesanya, durante la preparazione di un match contro Robert Whittaker a Melbourne, in Australia, osservare attentamente il suo avversario prima di raggiungere con la mano una tasca e trarne fuori un immaginario Death Note sul quale scrivere il nome del rivale.

I fan hanno certamente colto l’omaggio di Adesanya, che era anche una chiara dichiarazione d’intenti nei confronti di Whittaker. Imbattuto campione dei pesi medi UFC, Israel Adesanya ha un record all’attivo di 20 incontri vinti e 0 sconfitte, ed è specializzato nella boxe, nel kickboxing e ovviamente nelle mixed martial arts. E, oltretutto, è un grande appassionato di anime. L’omaggio a Death Note è infatti solo l’ultimo di una lunga serie di gesti che Adesanya ha dedicato, sul ring, alle serie più iconiche del panorama dell’animazione nipponica, come Dragonball e Naruto (serie della quale ha anche dei tatuaggi).