Anime: la crescita dell’industria rallenta

Quella degli anime è un’industria in continua crescita. Fin dal 2011 infatti, tutte le attività connesse alla produzione degli adattamenti animati di manga, manwha, videogiochi e qualsiasi altro medium hanno continuato a crescere senza soluzione di continuità, e a ritmo decisamente sostenuto.

A questa crescita spasmodica si contrappongono però molti aspetti negativi, spesso evidenziati dai report degli insiders, come ad esempio gli stipendi inadeguati e i lunghi periodi di crunch per rispettare le ristrettissime scadenze delle più attese serie animate. Sacrifici che, nello scorso decennio, hanno portato i ricavi milionari degli studi d’animazione a crescere a ritmi vertiginosi anno dopo anno.

Secondo un’indagine condotta da Teikoku Databank però, questi ritmi hanno decisamente rallentato: i ricavi dell’industria nel 2019, calcolati su 273 diversi studi d’animazione, ammontano a un totale di 2.3 miliardi di dollari. Una cifra strabiliante, ovviamente, ma superiore rispetto a quella dell’anno 2018 soltanto dello 0.5%. Si tratta del dato di crescita più basso dal 2011. E anche il numero totale di anime prodotti è sceso: pur attestandosi per il quinto anno consecutivo oltre quota 300 produzioni infatti, l’industria ha sfornato, sempre nel 2019, 332 show, dato in calo rispetto ai 340 del 2018 e soprattutto rispetto alla cifra record di 356 fatta registrare nel 2017.

E il report evidenzia altre criticità dell’industria: secondo Teikoku Databank infatti, 1.5 miliardi dei dollari guadagnati sono stati investiti in rapporti di lavoro a contratto o in outsourching, e due compagnie sono state costrette a dichiarare bancarotta. Per quanto quest’ultimo dato sia sensibilmente minore rispetto alle 12 chiusure del 2018, va notato che la principale causa di chiusura di uno studio d’animazione resti il “mancato o ritardato pagamento dei dipendenti”.

Con il 2020 che è stato funestato dalla pandemia da Covid-19, con tutti i ritardi, i rinvii e gli intervalli nella produzione di anime, non ci si può aspettare che queste cifre migliorino nel prossimo futuro. Dovremo forse cominciare a preoccuparci dello stato di salute dell’industria?