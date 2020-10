X020: data e contenuti svelati da un leak?

L’X020, ossia l’evento annuale tenuto da Microsoft, dovrebbe tenersi anche quest’anno. La notizia non è ufficiale e dunque, tutto quello che leggerete in questa news appartiene ad un leak emerso su Twitter in queste ore. Il rumor, destinato ad essere confermato o smentito prossimamente, contiene sia data e ora dell’X020, sia i contenuti che proporrà l’evento (che sicuramente si terrà digitalmente).

Trattandosi di indiscrezioni emerse su 4Chan, vi invitiamo a leggerle con le dovute precauzioni, dato che potrebbe trattarsi di informazioni prive di qualsiasi fondamento. Vi ricordiamo che all’uscita sul mercato delle nuove console next-gen Xbox Series X e Xbox Series S manca meno di un mese: le piattaforme entreranno nelle vostre case il 10 novembre 2020. Le avete pre-ordinate?

Rumor: Halo Infinite to be shown November 9 with new improved gameplay. Open beta to happen in March-April.

X020 still set to happen November 9. More goodies on the picture (via 4chan) pic.twitter.com/xrbsDr1dTb

— Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) October 15, 2020