PS Store: arrivano nuove versioni su PC e mobile

Sony Interactive Entertainment lancerà una nuova versione di PlayStation Store su desktop tra il 21 e il 26 ottobre, seguita da dispositivi mobili il 28 ottobre, ha annunciato la società in un’e-mail inviata agli utenti di PlayStation Network. La nuova versione dello Store su desktop e dispositivi mobili non consentirà più l’acquisto di giochi e componenti aggiuntivi per PlayStation 3, PSP o PS Vita, nonché di app, temi e avatar per PlayStation 4. Anche la funzione Lista dei desideri verrà interrotta. I contenuti aggiuntivi possono ancora essere acquistati accedendo al PlayStation Store delle console.

Di seguito riportiamo l’e-mail completa di Sony Interactive Entertainment:

Il nostro nuovissimo PlayStation Store verrà lanciato su Web e dispositivi mobili dal 21 al 26 ottobre 2020 e stiamo apportando alcune modifiche ai contenuti a cui puoi accedere sul PlayStation Store tramite desktop e dispositivi mobili.



Le seguenti modifiche entreranno in vigore online dal 21 al 26 ottobre e sui dispositivi mobili il 28 ottobre:

Non potrai più acquistare:

Giochi e componenti aggiuntivi per PlayStation 3

Giochi e componenti aggiuntivi per PSP (PlayStation Portable)

Giochi e componenti aggiuntivi per PlayStation Vita

App

Temi

Avatar

La funzione Lista dei desideri verrà interrotta e tutti gli articoli attualmente presenti nella “Lista dei desideri” verranno rimossi.

I contenuti sopra elencati non saranno più disponibili per l’acquisto sul PlayStation Store se vi si accede tramite un desktop o un dispositivo mobile. Tuttavia, potrai comunque acquistare contenuti per PlayStation 3, PSP o PS Vita accedendo al PlayStation Store direttamente da PlayStation 3, PSP o PS Vita. Le app, i temi e gli avatar di PlayStation 4 possono anche essere scaricati tramite PlayStation Store sulla tua console PlayStation 4. Sarai comunque in grado di accedere a tutti i tuoi contenuti per PlayStation 3, PSP o PS Vita acquistati in precedenza come prima. Le app, i temi e gli avatar esistenti per PlayStation 4 rimarranno sulla console PlayStation 4.

Se hai domande su queste modifiche, visita il supporto PlayStation.