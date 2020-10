Hearthstone: annunciato Big Fall Reveal per il 22 ottobre

Blizzard Entertainment ha pubblicato all’inizio di quest’anno l’espansione Scholomance Academy per il suo gioco di carte spin-off di Warcraft Hearthstone. Scholomance Academy è stata rivelata per la prima volta a luglio e, dopo essere stata rilasciata ad agosto, ha ricevuto una serie di aggiunte attraverso diversi contenuti. Ora, il titolo promette diversi annunci importanti durante il grande live streaming di Fall Reveal della prossima settimana. Un video teaser, pubblicato su Twitter oggi, mostra una delle prossime rivelazioni del gioco: con un sinistro bulbo oculare che si apre in cima a un arco, i fan di World of Warcraft potrebbero riconoscere Darkmoon Faire. La musica festiva del carnevale suona in sottofondo e il breve clip termina con le tende viola che si chiudono prima di rivelare che il live con le ultime novità inizierà dalle 8:00 PT del 22 ottobre.

L’evento sarà trasmesso in streaming su YouTube e Twitch, secondo la pagina di annuncio ufficiale di Hearthstone, e vedrà la partecipazione del regista Benjamin Lee, dei designer Pat Nagle, John McIntyre e John Young che approfondiranno ogni rivelazione. I fan che guardano almeno 15 minuti su Twitch tra le 7:30 e le 9:00 PT potranno ricevere un pacchetto di carte Scholomance Academy gratuito e un secondo per guardare 30 minuti in totale. Qualunque cosa venga annunciata giovedì prossimo sarà la fase finale dell’Anno della fenice di Hearthstone , secondo l’annuncio di oggi. Sebbene non sia chiaro quanto possa essere probabile, alcune delle rivelazioni di Hearthstone potrebbero anche essere collegati all’imminente rilascio dell’espansione Shadowlands di World of Warcraft. Solo il tempo lo dirà, ma i fan del gioco di carte digitale non dovranno aspettare molto.