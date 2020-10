G FUEL e FaZe Clan annunciano il nuovo gusto “FaZe X”

G FUEL, società celebre per la produzione di energy drinks dedicati al mondo degli Esports, ha appena annunciato assieme al partner FaZe Clan un nuovo gusto per la famosa bevanda. Parliamo di “FaZe X” svelato per commemorare i ben dieci anni di partnership tra le due parti.

Il nuovo sapore targato G FUEL e FaZe Clan debutterà sul mercato a partire dal giorno 21 ottobre. Per ovvi motivi, non possiamo dare un giudizio sulla sua composizione, tuttavia, sappiamo che sarà senza zucchero e comprenderà ben 18 estratti di frutta. Sono anche presenti 140 mg di caffeina, per cui sicuramente non perderete la vostra concentrazione durante le sessioni più intense.