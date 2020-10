StarCraft 2: terminato lo sviluppo di nuovi contenuti

Blizzard Entertainment sta terminando lo sviluppo di nuovi contenuti su StarCraft 2, il gioco di strategia in tempo reale di fantascienza lanciato per la prima volta nel 2010 con StarCraft 2: Wings of Liberty. Il team di StarCraft si concentrerà invece sugli aggiornamenti stagionali e le necessarie correzioni di bilanciamento, ha affermato il produttore esecutivo e vicepresidente di Blizzard Rob Bridenbecker, oltre a cosa ci aspetta per il franchise di StarCraft. Negli ultimi anni Blizzard ha prodotto forzieri di guerra, pacchetti di contenuti sbloccabili che includono ricompense e comandanti giocabili per la modalità cooperativa di StarCraft 2. Il più recente Bottino di Guerra del gioco, il suo sesto, è stato rilasciato a giugno.

Continueremo a supportare StarCraft II nello stesso modo in cui abbiamo fatto con i nostri precedenti giochi di vecchia data, come Brood War , concentrandoci principalmente su ciò che interessa di più alle nostre comunità principali e competitive. Ciò significa che non produrremo contenuti aggiuntivi per l’acquisto, come Comandanti e Forzieri di guerra, ma continueremo a fare degli aggiornamenti stagionali e le necessarie correzioni di equilibrio. Sappiamo che alcuni dei nostri giocatori aspettavano con impazienza alcuni miglioramenti, ma la buona notizia è che questo cambiamento ci permetterà di pensare a cosa ci aspetta, non solo per quanto riguarda StarCraft II , ma per l’universo di StarCraft nel suo insieme.

L’espansione finale per StarCraft 2 , Legacy of the Void , è stata rilasciata a novembre 2015. Blizzard non ha attualmente alcun progetto StarCraft annunciato in lavorazione. L’attuale formazione dello sviluppatore include Overwatch 2 , Diablo 4 , Diablo: Immortal e World of Warcraft: Shadowlands . Il produttore originale di StarCraft 2 , Chris Sigaty, e il designer, Dustin Browder, si sono recentemente uniti alla nuova società dell’ex CEO di Blizzard Mike Morhaime , Dreamhaven.