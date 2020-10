Da oggi 16 ottobre è disponibile, su PC, Aquanox Deep Descent, shooter con elementi ruolistici ambientato in un mondo subacqueo, sviluppato da Digital Arrow e pubblicato da THQ Nordic. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

l gioco riprende la serie iniziata nel 2001, con quel primo capito sviluppato da Massive Development. Qui potete leggere, qualora lo vogliate, la nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo.