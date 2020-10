Final Fantasy: il VII e la remastered dell’VIII in arrivo su Switch nel twin pack

Le versioni remastered di Final Fantasy VII e VIII arrivano anche in Europa su Nintendo Switch in edizione fisica all’interno di un twin pack contenente entrambi i titoli della saga (lo scorso anno era invece uscita in Asia) . Questa edizione sarà disponibile dal 4 dicembre, e sono aperti i pre-ordini.

Oltretutto, Square Enix ha anche annunciato che arriverà l’edizione fisica per PlayStation 4 della remastered di Final Fantasy VIII. Anche questa arriverà il 4 dicembre, e sono aperti i pre-ordini.

Qui sotto potete vedere il tweet sull’account del gioco.