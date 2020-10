Grounded: Obsidian punta ai 60 fotogrammi al secondo e 4K su Xbox Series X

Grounded, titolo attualmente disponibile su PC e Xbox One, ritorna a far parlare di sé. L’opera videoludica targata Obsidian certamente non è passata inosservata, conquistando diversi giocatori per alcune meccaniche decisamente interessanti. Ebbene, nel corso della giornata, l’azienda ha svelato alcuni dettagli legati al comparto tecnico della produzione.

Secondo un post pubblicato sull’Xbox Wire, gli sviluppatori puntano su Xbox Series X ai 4K e 60 fotogrammi al secondo. Oltre a ciò, il titolo supporterà pienamente lo Smart Delivery. Purtroppo, non abbiamo nessun dettaglio invece per quanto riguarda Xbox Series S, quindi attendiamo dettagli in merito. Sicuramente l’obiettivo che punta Obsidian è molto fattibile, dato che l’opera videoludica non presenta un comparto estetico pesante.