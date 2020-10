My Hero One’s Justice 2: annunciato il nuovo DLC

Dopo aver svelato diverse informazioni riguardanti una nuova modalità dedicata al secondo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, sono arrivate diverse informazioni, ma questa volta per My Hero One’s Justice 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Sempre secondo il V-Jump, la rivista nipponica cartacea, è stato rivelato un nuovo personaggio che si unirà all’opera tramite DLC, ossia Itsuka Kendo. Purtroppo, questo è tutto ciò che sappiamo al momento ma, stando a quanto riportato, tale character verrà reso disponibile come contenuto aggiuntivo in My Hero’s One Justice 2 molto presto. Attendiamo ulteriori dettagli da Bandai Namco Entertainment.