Tatiana Maslany nega il suo ruono in She-Hulk

Un mese dopo la notizia che l’attrice vincitrice di un Emmy Tatiana Maslany era stata scelta come She-Hulk per l’MCU, sembra che il suo casting non sia stato proprio finalizzato, con la star di Orphan Black che finalmente ha fatto alcune dichiarazioni. In una recente intervista con The Sudbury Star, alla domanda sulle grandi notizie su She-Hulk, Maslany ha sorprendentemente negato il suo coinvolgimento con il progetto Disney+, rivelando che i rapporti precedenti sono solo voci sfuggite di mano.

“In realtà non è una cosa reale ed è come un comunicato stampa sfuggito di mano. Non è assolutamente così, sono stata collegata a queste cose in passato e la stampa ne è venuta a conoscenza, ma sfortunatamente non è una cosa vera. Sì, non so come vanno queste cose – non lo so, non lo so. Voi lo sapete meglio, io non ne ho idea. (Ride.)”

Se questo fosse davvero vero, metterebbe i Marvel Studios e l’attrice che hanno effettivamente scelto per il ruolo in una situazione imbarazzante, specialmente quando i fan si sono già abituati all’idea che Tatiana Maslany diventi la Gigante di Giada. Tuttavia, è una mossa comprensibile se l’attrice pluripremiata è già stata confermata in segreto dallo studio, poiché in passato anche altri attori come Paul Rudd e Kumail Nanjiani avevano precedentemente negato di aver firmato per i film MCU prima di essere infine confermati dai Marvel Studios. È anche possibile che i termini del contratto di Maslany non siano stati risolti e l’attrice sia semplicemente riluttante a parlare in pubblico prima di aver messo tutti i puntini sulle i.

La serie She-Hulk è stata ufficialmente annunciata dal direttore creativo della Marvel Kevin Feige lo scorso anno insieme ad altre due serie MCU, Ms. Marvel e Moon Knight. Questo segna il debutto live-action degli iconici supereroi che dovrebbero essere presenti anche nei futuri film MCU.

La serie sarà sviluppata e scritta da Jessica Gao, la scrittrice vincitrice di un Emmy dietro l’acclamato episodio della terza stagione di Rick e Morty “Pickle Rick”. Anche Kat Cairo (Brooklyn Nine-Nine, Dead to Me) ha firmato un contratto per la regia e la produzione esecutiva.