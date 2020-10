Ring Fit Adventure: vendite record in Giappone!

In una console war combattuta a colpi di grafiche ultrarealistiche e hardware sempre più potenti, Nintendo, si sa, ha deciso di andare in un’altra direzione, sviluppando, con Nintendo Switch, un sistema ibrido che si è rivelato un successo. E con Ring Fit Adventure, uscito solo lo scorso anno, l’azienda nipponica ha continuato a battere la strada dell’integrazione tra la console videoludica e l’attività fisica, che era iniziata già con la Wii.

A metà tra il fitness e l’action, Ring Fit Adventure è sicuramente una IP apprezzatissima, in particolare in patria dove, stando a un report di Famitsu (tradotto su VG24/7), le vendite del titolo avrebbero superato quelle di uno di uno dei giochi più apprezzati dell’ultimo decennio, The Legend of Zelda Breath of the Wild. I numeri riportati dalla rivista specializzata giapponese parlano chiaro: il recentissimo titolo esclusivo per Switch ha venduto nel solo paese del Sol Levante 1.668.843 copie, sorpassando il 1.662.966 di Breath of the Wild. E va notato che Ring Fit Adventure non ha un’edizione digitale, e che tutte le copie vendute sono quindi fisiche!

Lo scorso giugno inoltre, il titolo aveva raggiunto un altro primato, diventando la prima IP a raggiungere il milione di copie sul mercato giapponese dai tempi di Splatoon. Si conferma dunque il successo del gioco che, mese dopo mese, continua a essere il più venduto in Giappone. Un successo che è stato favorito, con tutta probabilità, anche dallo stop forzato causato dalla pandemia da Covid-19: è stato durante il lockdown infatti che il titolo di casa Nintendo ha vissuto un’impennata nelle vendite.

Secondo il report finanziario pubblicato dall’azienda giapponese lo scorso agosto, Ring Fit Adventure ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo, un numero che sembra destinato a continuare a salire. E voi? Avete già affrontato l’avventura del fitness?