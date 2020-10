Marvel’s Avengers: l’uscita su next gen slitta al 2021

Il publisher Square Enix e gli sviluppatori Crystal Dynamics ed Eidos Montreal hanno fatto sapere le versioni PlayStation 5 e Xbox Series di Marvel’s Avengers saranno posticipate. Dal loro rilascio previsto inizialmente per il giorno del lancio delle console next gen al 2021 (non è segnata una data precisa).

In un messaggio ai fan, il capo dello studio di Crystal Dynamics, Scot Amos, ha detto che il ritardo è “per garantire che il nostro team abbia il tempo di offrire un’esperienza di nuova generazione che mostri tutto ciò che questo gioco dovrebbe essere”.

Anche il personaggio giocabile aggiuntivo Kate Bishop, che in precedenza era stato pianificato per il rilascio alla fine di ottobre, è stato rimandato a dopo ottobre.

I ritardi fanno parte di un messaggio più ampio di Amos che circonda lo stato del gioco. Amos ha toccato varie questioni che Crystal Dynamics intende affrontare, dalle future funzionalità basate sul feedback dei fan al miglioramento delle prestazioni e della stabilità, multiplayer e matchmaking, premi e contenuti di fine gioco.

Ricordiamo che le versioni per current gen saranno retrocompatibili con le controparti di nuova generazione, e i giocatori potranno trasferire i file per giocare con entrambe le console. Intanto, qualora lo vogliate, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione current gen di Marvel’s Avengers.