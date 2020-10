FIFA 21: nel Regno Unito spopolano le copie digitali

L’uscita, lo scorso mese, di FIFA 21 (qui la nostra recensione) non ha fatto altro che confermare lo status di assoluto mattatore del mercato videoludico del gioco sportivo di casa Electronic Arts. Specialmente in alcuni paesi (e soprattutto nel Regno Unito), FIFA è sistematicamente il gioco più venduto, e così è stato anche quest’anno, con il titolo che ha debuttato in prima posizione nella classifica UK.

Il dato delle vendite delle copie fisiche di FIFA 21, pur rimanendo impressionante, è però significativamente inferiore (ben 42%) a quello di FIFA 20, suggerendo che sempre più giocatori dell’iconica saga calcistica stiano rinunciando a comprare una copia materiale, e preferiscano invece acquistare la versione digitale. Perché proprio nelle vendite digitali, stando ai dati forniti da GamesIndustry, non solo FIFA 21 si è di nuovo piazzata in testa alla classifica UK, ma ho ottenuto un risultato migliore rispetto a FIFA 20 di ben un terzo (e quindi di circa il 33%), riuscendo quasi a colmare il disavanzo di vendite complessivo rispetto al predecessore.

Per la prima volta nella storia della saga dunque, le vendite digitali hanno superato quelle della copia fisica, e questo è certamente un frutto della politica aziendale avviata da Electronic Arts, che ha eletto il digitale a via preferenziale di comunicazione con i consumatori in tutto il mondo (così come hanno fatto molte altre aziende). EA ha affermato in passato che, secondo le sue proiezioni, le vendite digitali del famoso titolo calcistico continueranno a crescere nel corso degli anni.

FIFA 21 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (solo con la Legacy Edition) e PC. Il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S al lancio. Invece, pur essendo stata annunciata, la versione per Google Stadia non ha ancora una data di rilascio ufficiale.