Genshin Impact: colonna sonora ora di Mondstadt disponibile in streaming

Resosi protagonista recentemente attraverso un nuovo storytrailer dedicato a Venti, Genshin Impact continua a tenersi sulla bocca delle persone grazie anche alla sue musiche. Infatti, è ora disponibile l’intera colonna sonora su Apple Music e Spotify.

City of Winds and Idylls, The Horizon of Dandelion, e Saga of the West Win sono i nomi dei tre dischi presenti sulle piattaforme citate, dando la possibilità agli utenti di ascoltare ben 63 tracce della regione Mondstadt.

Al momento, non è inclusa la soundtrack della regione Liyue. Ma, se voleste ascoltare qualcosa, il video che trovate qua sotto è una registrazione di tracce selezionate dalla suddetta regione. Genshin Impact ha fatturato oltre i 100 milioni di dollari sin dalla sua pubblicazione due settimane fa e una nuova regione è in arrivo, la Dragonspine.