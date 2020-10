The Mandalorian 3: le riprese inizieranno entro la fine dell’anno

Anche se Disney + non ha ufficialmente dato il via libera alla terza stagione di The Mandalorian, è fondamentalmente una formalità. Il creatore e showrunner della serie, Jon Favreau, ha iniziato a lavorare agli script della terza stagione all’inizio di quest’anno stando a quanto riportato da SuperHeroHype. Più recentemente, Favreau ha detto a Variety che la terza stagione di The Mandalorian è in programma per iniziare le riprese prima della fine dell’anno.

“Stiamo operando partendo dal presupposto che saremo in grado di andare avanti. Ci troviamo in contesti molto piccole e spesso abbiamo molti personaggi mascherati. E abbiamo anche molto lavoro digitale che migliora le cose. Quindi siamo uno spettacolo che è probabilmente ben attrezzato per essere flessibile in base ai protocolli che stanno emergendo intorno alla ripresa del lavoro”

Per quanto riguarda le voci di un film mandaloriano, Favreau non ha fretta di girarne uno.

“Ma siamo decisamente aperti ed entusiasti di vedere dove ci porta la storia e di avere quella flessibilità, perché ora non ci sono regole. La tecnologia offre sempre nuove opportunità per raccontare storie in modo nuovo. È un momento molto eccitante per farlo e sono molto grato che siamo in grado di lavorare da remoto, a causa della natura della tecnologia con cui abbiamo a che fare. Quindi stiamo continuando a cercare di andare avanti e mantenere il ritmo, anche se è stato un momento difficile per tutti.”

Tuttavia, la star di The Mandalorian Pedro Pascal era più entusiasta di un potenziale film.

“Penso che il lavoro sia così bello che mi piacerebbe che fosse accompagnato da un’esperienza sul grande schermo. Ma sembra funzionare così bene che anche io non sono sicuro che sia qualcosa che vorrei che fosse corrotto da qualsiasi tipo di cambiamento, sai? Voglio dire, so certamente che la sfida può essere vinta. Non è che queste persone non abbiano l’esperienza. Se qualcuno può farlo, sono loro.”

La seconda stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima su Disney + il 30 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì. Nell’attesa potete scoprire i nuovi poster della serie pubblicati da Disney.