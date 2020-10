EA Sports conferma che la Weekend League sarà ritardata

EA Sports ha confermato che la prima Weekend League per FIFA 21 è stata ritardata. Ciò che lo rende peggiore è che EA ha staccato la spina solo due ore prima del presunto inizio.

La FIFA Ultimate Team Champions Weekend League dovrebbe dare ai giocatori un vantaggio sugli avversari mentre giocano 30 partite contro avversari d’élite. L’idea è che puoi posizionarti in alto in una classifica globale con relativa facilità.

Quelli in Europa hanno dovuto alzarsi molto presto per poter giocare, il che significa che il ritardo è un doppio colpo per molti. Con la Weekend League ritardata di 24 ore, significa che domani (17 ottobre) ci sarà un altro inizio anticipato.

La FIFA Weekend League di solito va dalle 2:00 ET / 7:00 BST di venerdì fino alle 2:00 ET / 7:00 BST di lunedì. Pubblicando su Twitter, EA ha citato “circostanze impreviste”. La società ha confermato che verranno aggiunte 24 ore extra al campionato di questo fine settimana, mentre i 2000 punti campioni spesi verranno rimborsati, con la possibilità di spenderli invece nella prossima Weekend League.

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) October 16, 2020