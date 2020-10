Dream Machines: aperti preordini per il nuovo DM6 Holey Duo

Dream Machines ha appena fatto sapere che i preordini per la new entry nel mondo degli acccessori per PC, il DM6 Holey Duo, sono appena stati aperti. Il nuovo mouse presenta una serie di feature che vi elencheremo brevemente qui sotto.

Partiamo subito col dire che offre la possibilità di essere collegato alla propria macchina sia wireless che via cavo. Infatti, il mouse funziona in due modalità differenti. Potrete, con un semplice gesto, passare dalla modalità cablata a quella wireless in men che non si dica.

Il peso dell’accessorio si aggira attorno agli 80g e dispone della tecnologia PixArt 3335, ovviamente compreso di software desktop per la personalizzazione dell’esperienza. Qui sotto trovate alcune immagini ufficiali del nuovo prodotto targato Dream Machines, mentre a questo link potete preordinarlo.