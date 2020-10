Legends of Eternal: in arrivo il 30 ottobre

Il developer Lucid Dream Studio, insieme al publisher Natsume, ha annunciato l’arrivo del nuovo gioco action-adventure in 2D a scorrimento orizzontale Legends of Eternal, che uscirà il prossimo 30 ottobre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Windows e Mac, via Steam).

Nel gioco dovremo impersonare un giovane eroe, che intraprenderà un pericoloso viaggio per scoprire la verità dietro la scomparsa dei suoi genitori. Attraverseremo i bellissimi panorami e gli ambienti mozzafiato del mondo fantasy di Arkanys (che sono disegnati a mano) risolvendo difficili sfide e puzzle e sconfiggendo creature da incubo, aiutati dalle nuove armi e dai grandi poteri che riusciremo a sviluppare nel corso della nostra avventura. Legends of Eternal, insomma, promette di arrivare per stupire.

Nell’attesa della prossima uscita del titolo, non ci resta che ammirare il trailer di lancio: