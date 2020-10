Pokémon Go: aggiornamento alle Mega Evoluzioni, evento in arrivo

Niantic Games ha recentemente aggiornato il proprio titolo di successo (dopo aver tolto il supporto per alcuni dispositivi), Pokémon Go. Nello specifico, l’update è dedicato alle Mega Evoluzioni e, in più, arrivano prime indiscrezioni riguardo l’evento dedicato al periodo di Halloween.

Riguardo l’aggiornamento sulle Mega Evoluzioni, esse cambieranno in due modi. A detta degli sviluppatori, la durata della Mega Evoluzione è raddoppiata, arrivando così dalle 4 ore alle 8. Inoltre, il cap per la Mega Energy è incrementato da 999 a 2000. Attenzione perché, tale cambiamento vale per ogni tipo di Mega Energia, non si parla del totale.

Per quanto riguarda l’evento in Pokémon Go invece, i giocatori troveranno più spesso Pokémon di tipo Fantasma durante il Catch Mastery: Ghost Event. L’evento avrà inizio il 25 ottobre e andrà dalle ore 8 alle ore 10 dell’orario locale. Durante questo tempo, Drifloon apparirà più spesso e, con un (bel) po’ di fortuna, potrete anche trovarlo in versione Shiny.